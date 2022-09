Richetti si difende | “Dimettermi? Ho denunciato calunnie e falsità”

(Di sabato 17 settembre 2022) (Adnkronos) – “Precisiamo un attimo: hanno costruito messaggi falsi e li hanno attribuiti a me. Hanno mandato un video anonimo che racconta cose mai accadute. Io ho, chi mi calunnia no. Sono mesi che accade questo è ora esce ogni tipo die io devo fare chiarezza? Più di così?”. Lo scrive su Twitter il senatore di Azione Matteorispondendo a un post di un utente che scriveva tra l’altro: “Credo che Matteodebba, e mi spiace, dimettersi e consentire alla magistratura di fare chiarezza senza avere alcuno scudo di immunità”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Possidonio_GG : RT @MarTer_13: #Calenda in campagna elettorale che si schiera contro i giornali che colpevolizzano le vittime vs Calenda che difende a spad… - arsagaidra : RT @cadutaperterra: Carlo Calenda difende pubblicamente il senatore Matteo Richetti dalle accuse di molestia con la solita storia del 'è le… - bellam4rk : RT @cadutaperterra: Carlo Calenda difende pubblicamente il senatore Matteo Richetti dalle accuse di molestia con la solita storia del 'è le… - _latiziabionda_ : RT @cadutaperterra: Carlo Calenda difende pubblicamente il senatore Matteo Richetti dalle accuse di molestia con la solita storia del 'è le… - gjscco : RT @serebellardinel: Il #Calenda che difende l'indifendibile #Richetti è vergognoso!!! Se Richetti fosse stato del @Mov5Stelle sarebbe stat… -

Azione, quindi,: "che in questa vicenda è parte lesa ". Il partito fa anche notare che "il fatto che un sito di informazione, a dieci giorni dalle elezioni, riporti anonimamente ...Una donna lo accusa di molestie sessuali e il suo partito lo: 'Ha denunciato tutto un anno fa'. È il caso del senatore di Azione Matteo, ricandidato alle prossime elezioni. Il parlamentare è finito nell'occhio del ciclone dopo l'intervista di ...(Adnkronos) – “Precisiamo un attimo: hanno costruito messaggi falsi e li hanno attribuiti a me. Hanno mandato un video anonimo che racconta cose mai accadute. Io ho denunciato, chi mi calunnia no. Son ...Ecco la storia "giudiziaria" del senatore Matteo Richetti, candidato al Senato con Azione di Calenda. Un caso a dir poco controverso ...