Perché Francesco non punta il dito contro Mosca e Pechino (Di sabato 17 settembre 2022) Chi ricorda il dipartimento di Stato di Mike Pompeo ha un ottimo punto di riferimento per capire come non funziona la diplomazia della Santa Sede, sempre ma a maggior ragione ora, al tempo di Francesco e Parolin. Se si apre una ferita profonda come il processo al cardinale Zen, non sarà certo il Vaticano a far sentire il clangore delle sciabole. Il punto infatti non è affermare la propria verità, ma risolvere i problemi, avviare processi di riconciliazione, costruire e garantire diritti. Bearsi della propria condizione di vessati aggrava i problemi, allontana le parti, riduce i diritti acquisiti. Si spiega così la possibilità che davvero il vaticano abbia pensato a un incontro tra il papa e Xi durante le loro visite contemporanee in Kazakistan. Cosa risolverebbe il Vaticano puntando l’indice? Si sentirebbe soddisfatto di cosa? Di una ... Leggi su formiche (Di sabato 17 settembre 2022) Chi ricorda il dipartimento di Stato di Mike Pompeo ha un ottimo punto di riferimento per capire come non funziona la diplomazia della Santa Sede, sempre ma a maggior ragione ora, al tempo die Parolin. Se si apre una ferita profonda come il processo al cardinale Zen, non sarà certo il Vaticano a far sentire il clangore delle sciabole. Il punto infatti non è affermare la propria verità, ma risolvere i problemi, avviare processi di riconciliazione, costruire e garantire diritti. Bearsi della propria condizione di vessati aggrava i problemi, allontana le parti, riduce i diritti acquisiti. Si spiega così la possibilità che davvero il vaticano abbia pensato a un intra il papa e Xi durante le loro visite contemporanee in Kazakistan. Cosa risolverebbe il Vaticanondo l’indice? Si sentirebbe soddisfatto di cosa? Di una ...

vaticannews_it : #PapaFrancesco tornato dal #Kazakhstan . In volo ai giornalisti: è sempre difficile il dialogo con gli Stati che ha… - Agenzia_Ansa : Il Papa agli imprenditori: 'I giovani hanno bisogno della vostra fiducia, e voi avete bisogno dei giovani, perché l… - vaticannews_it : “San Giovanni Paolo II ringraziò Dio perché, per intercessione di Maria, il mondo era stato preservato dalla guerra… - stufadellavita : Adesso Francesco Oppini chiede rispetto per le persone a lui vicino (ossia la sua fidanzata) però quando a suo temp… - Francesco_Rizz_ : Federico si dice disgustato, perché 'Calenda mette alla gogna la donna vittima di presunte molestie' In tutta ques… -