Napoli macchina da gol: tutti i record offensivi raggiunti dagli azzurri (Di sabato 17 settembre 2022) L’inizio di stagione del Napoli è stato a dir poco esaltante. Dopo la rivoluzione estiva e i dubbi creati dalle tante partenze, gli azzurri sono riusciti a smentire gli scettici con una serie di prestazioni di livello assoluto. I nuovi arrivati hanno dato tutti il loro contributo e non stanno facendo rimpiangere i calciatori che hanno sostituito. In particolare, si è vista una squadra davvero spettacolare in queste prime uscite, capace di segnare gol a raffica. Foto: Getty Images- Politano, Kvaratskhelia, Zielinski L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport descrive i record offensivi raggiunti dagli azzurri in questo inizio di campionato. Il primo è il più clamoroso: con i suoi 13 gol segnati in campionato e 7 siglati in Champions, il ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 17 settembre 2022) L’inizio di stagione delè stato a dir poco esaltante. Dopo la rivoluzione estiva e i dubbi creati dalle tante partenze, glisono riusciti a smentire gli scettici con una serie di prestazioni di livello assoluto. I nuovi arrivati hanno datoil loro contributo e non stanno facendo rimpiangere i calciatori che hanno sostituito. In particolare, si è vista una squadra davvero spettacolare in queste prime uscite, capace di segnare gol a raffica. Foto: Getty Images- Politano, Kvaratskhelia, Zielinski L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport descrive iin questo inizio di campionato. Il primo è il più clamoroso: con i suoi 13 gol segnati in campionato e 7 siglati in Champions, il ...

