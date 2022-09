Morto a 18 anni durante lo stage: schiacciato da una lastra di metallo (Di sabato 17 settembre 2022) Giuliano De Seta è Morto a 18 anni schiacciato da una lastra di metallo di un paio di tonnellate nella giornata 16 settembre 2022 mentre stava lavorando all’interno del progetto di alternanza scuola-lavoro. L’episodio si è svolto alla Bc Service di via Volta a Noventa, in provincia di Padova. Il ragazzo studiava all’Itis, indirizzo elettronico ed elettromeccanico, di Portogruaro ed era alla seconda delle tre settimane di stage previste in azienda. Pur essendo ancora giovanissimo, Giuliano amava quello che studiava e desiderava metterlo in pratica sul lavoro, al punto tale da essere felice di poter fare questa esperienza. Poter lavorare alla Bc Service rappresentava così per lui un’occasione per imparare in prima persona le nozioni apprese sui banchi grazie anche agli insegnamenti dei ... Leggi su news.robadadonne (Di sabato 17 settembre 2022) Giuliano De Seta èa 18da unadidi un paio di tonnellate nella giornata 16 settembre 2022 mentre stava lavorando all’interno del progetto di alternanza scuola-lavoro. L’episodio si è svolto alla Bc Service di via Volta a Noventa, in provincia di Padova. Il ragazzo studiava all’Itis, indirizzo elettronico ed elettromeccanico, di Portogruaro ed era alla seconda delle tre settimane dipreviste in azienda. Pur essendo ancora giovanissimo, Giuliano amava quello che studiava e desiderava metterlo in pratica sul lavoro, al punto tale da essere felice di poter fare questa esperienza. Poter lavorare alla Bc Service rappresentava così per lui un’occasione per imparare in prima persona le nozioni apprese sui banchi grazie anche agli insegnamenti dei ...

