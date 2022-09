Mondiali ginnastica, Sofia Raffaeli impeccabile: medaglia d'oro nella ritmica (Di sabato 17 settembre 2022) Sofia Raffaeli , con il punteggio di 133,250, ha vinto la medaglia d’oro ai Mondiali di ginnastica ritmica in corso a Sofia, nell’all-around individuale. L'azzurra, grazie a un’ultima prova impeccabile... Leggi su feedpress.me (Di sabato 17 settembre 2022), con il punteggio di 133,250, ha vinto lad’oro aidiin corso a, nell’all-around individuale. L'azzurra, grazie a un’ultima prova...

Agenzia_Ansa : Sofia Raffaeli inarrestabile, conquista l'oro anche nel nastro ai Mondiali di ritmica. La 18enne azzurra fa tris do… - Coninews : ALTRE MEDAGLIE IRIDATE PER SOFIA! ?? Ai Mondiali di ginnastica ritmica Sofia #Raffaeli è ancora d’oro ?? al nastro e… - SkySport : ULTIM'ORA Mondiali ginnastica ritmica, quarto oro in Bulgaria per Sofia #Raffaeli L'azzurra trionfa nel concorso ge… - Filo2385Filippo : RT @sportface2016: +++SOFIA #RAFFAELI NON SI FERMA PIU'! Strepitoso oro per l'azzurra anche nell'all-around individuale ai Mondiali di #gin… - Daymons94519400 : Commovente! ???? Sofia Raffaeli, la 'formica atomica', vince l'oro anche nell'all around. Campionessa del mondo -