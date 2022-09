Marcell Jacobs si sposa (Di sabato 17 settembre 2022) AGI - Marcell Jacobs è partito a bordo di un motoscafo bianco e nero dal porto vecchio di Desenzano del Garda diretto a Gardone Riviera dove, a Torre San Marco, nel tardo pomeriggio sposerà la sua amata Nicole Daza. Dopo aver salutato il sindaco Guido Malinverno, sotto gli occhi di oltre cento persone che lo hanno applaudito, il campione olimpico ed europeo dei 100 metri è salito sul motoscafo. Presente la mamma Viviana. Elegantissimo Marcell, smoking nero, scarpe di vernice ed occhiali da sole a lente rotonda. Nicole è la mamma di due dei tre figli di Marcell, Anthony di 3 anni e Meghan di poco più di un anno. Tra i 170 invitati, tra parenti (in sedici quelli arrivati dagli Stati Uniti, compresa la nonna Claudia di 78 anni), amici, colleghi dell'atletica leggera e vip. Non c'è Lamont, il papà di ... Leggi su agi (Di sabato 17 settembre 2022) AGI -è partito a bordo di un motoscafo bianco e nero dal porto vecchio di Desenzano del Garda diretto a Gardone Riviera dove, a Torre San Marco, nel tardo pomeriggio sposerà la sua amata Nicole Daza. Dopo aver salutato il sindaco Guido Malinverno, sotto gli occhi di oltre cento persone che lo hanno applaudito, il campione olimpico ed europeo dei 100 metri è salito sul motoscafo. Presente la mamma Viviana. Elegantissimo, smoking nero, scarpe di vernice ed occhiali da sole a lente rotonda. Nicole è la mamma di due dei tre figli di, Anthony di 3 anni e Meghan di poco più di un anno. Tra i 170 invitati, tra parenti (in sedici quelli arrivati dagli Stati Uniti, compresa la nonna Claudia di 78 anni), amici, colleghi dell'atletica leggera e vip. Non c'è Lamont, il papà di ...

