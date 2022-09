Leao protesta contro la squalifica: il video pubblicato sui social (Di sabato 17 settembre 2022) Milan-Napoli sarà il big match di questa giornata di Serie A, in cui si affronteranno due delle tre squadre che in questo momento dominano la classifica del campionato. La gara, che si giocherà a San Siro alle 20.45, promette spettacolo vista la presenza di grandi stelle in campo. Ci saranno però delle assenze pesanti per entrambe le squadre. Nel Napoli, infatti, mancherà Victor Osimhen, il quale deve ancora smaltire l’infortunio rimediato contro il Liverpool in Champions mentre invece per il Milan mancherà Rafael Leao, squalificato a causa del cartellino rosso ricevuto nel corso dell’ultimo match dei rossoneri contro la Sampdoria. Rovesciata Mazzocchi L’episodio dell’espulsione di Leao ha fatto molto discutere: il portoghese ha infatti ricevuto il secondo cartellino giallo per gioco ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 17 settembre 2022) Milan-Napoli sarà il big match di questa giornata di Serie A, in cui si affronteranno due delle tre squadre che in questo momento dominano la classifica del campionato. La gara, che si giocherà a San Siro alle 20.45, promette spettacolo vista la presenza di grandi stelle in campo. Ci saranno però delle assenze pesanti per entrambe le squadre. Nel Napoli, infatti, mancherà Victor Osimhen, il quale deve ancora smaltire l’infortunio rimediatoil Liverpool in Champions mentre invece per il Milan mancherà Rafaelto a causa del cartellino rosso ricevuto nel corso dell’ultimo match dei rossonerila Sampdoria. Rovesciata Mazzocchi L’episodio dell’espulsione diha fatto molto discutere: il portoghese ha infatti ricevuto il secondo cartellino giallo per gioco ...

serieAnews_com : ?? Mazzocchi rovescia e colpisce l'avversario: niente giallo e Leao pubblica la protesta di un tifoso su Twitter - ilponzi : @contefiele In difesa di Leao: Ferrari è lontano quando inizia il gesto atletico, non lo vede avvicinarsi. Poi, cer… - CristianRN68 : @r_campix @MassiAlbertOne @sportface2016 @MattyInterista Quello di Quagliarella è il giallo più netto della partita… - diohakane : @VatteneDiaz @Pirichello Sinceramente io ricordo una mezza sbracciata in faccia, magari mi sbaglio. Ma anche lì è s… - Redblack100x100 : Murillo protesta da tutta la partita, zero cartellini, l’importante è eliminare #Leao #SampdoriaMilan -