IoVoglioVotare | tutte le agevolazioni per gli elettori in viaggio

(Di sabato 17 settembre 2022) Quasi un elettore su 10 potrebbe non riuscire ad andare a votare perché vive in Italia, ma lontano dal comune di residenza. Per chi si mette inci sono sconti e rimborsi

Di seguito un comunicato diffuso da FlixBus: In vista delle elezioni politiche, FlixBus rilancia l'iniziativa #, con cui rimborserà il viaggio di andata dile persone che nella settimana del voto, fra lunedì 19 settembre e domenica 25 settembre, sceglieranno di raggiungere il proprio comune ...... www.flixbus.it/io - voglio - votare Milano, settembre 2022 " In vista delle elezioni nazionali, FlixBus rilancia l'iniziativa #, con cui rimborserà il viaggio di andata dile ...In vista delle elezioni politiche, FlixBus - anche per combattere l'astensionismo - rilancia l’iniziativa #IoVoglioVotare, con cui rimborserà il viaggio di andata di ...In vista del 25 settembre, giorno in cui si terranno sia le elezioni politiche che le elezioni regionali in Sicilia, FlixBus rilancia l’iniziativa #IoVoglioVotare, con cui rimborserà il viaggio di ...