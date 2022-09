Gli anelli e poi le torri | così sarà demolito il Meazza

Leggi su calcioefinanza

(Di sabato 17 settembre 2022) Come vieneSan Siro? In appendice al dossier che Inter e Milan hanno presentato al Comune per aggiornare la proposta sul nuovo stadio di Milano e per dare il via al dibattito pubblico, c’è un intero capitolo dedicato alla demolizione dello stadio Giuseppe. Uno studio dettagliato – scrive l’edizione milanese de La Repubblica L'articolo proviene da Calcio e Finanza.