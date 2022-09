Giro del Lussemburgo 2022, Valentin Madouas vince l’ultima tappa. Trentin 5°. A Skjelmose la classifica (Di sabato 17 settembre 2022) Valentin Madouas ha vinto la quinta e ultima tappa del Giro del Lussemburgo. Il francese si è imposto in uno sprint ristretto sul traguardo di Lussemburgo, digerendo lo strappo di Pabeierbierg (0,7 km al 9,2% di pendenza media) ripetuto per tre volte nel finale. Il 26enne della Groupama-FDJ ha bissato il successo ottenuto nella frazione d’apertura, anch’essa conclusa nella capitale del Granducato. Si tratta del quinto successo in carriera per il transalpino, che oggi ha saputo regolare il danese Mattias Skjelmose Jensen (Trek-Segafredo), il connazionale Kevin Vauquelin (Team Arkea Samsic) e il lussemburghese Kevn Geniets (Groupama-FDJ) con cui si era avvantaggiato nel finale. Matteo Trentin, che aveva vinto la seconda tappa, ha chiuso ... Leggi su oasport (Di sabato 17 settembre 2022)ha vinto la quinta e ultimadeldel. Il francese si è imposto in uno sprint ristretto sul traguardo di, digerendo lo strappo di Pabeierbierg (0,7 km al 9,2% di pendenza media) ripetuto per tre volte nel finale. Il 26enne della Groupama-FDJ ha bissato il successo ottenuto nella frazione d’apertura, anch’essa conclusa nella capitale del Granducato. Si tratta del quinto successo in carriera per il transalpino, che oggi ha saputo regolare il danese MattiasJensen (Trek-Segafredo), il connazionale Kevin Vauquelin (Team Arkea Samsic) e il lussemburghese Kevn Geniets (Groupama-FDJ) con cui si era avvantaggiato nel finale. Matteo, che aveva vinto la seconda, ha chiuso ...

