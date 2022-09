Giappone terrorizzato dal maxi-tifone | “Tempesta senza precedenti”

Leggi su iltempo

(Di sabato 17 settembre 2022) Ilincrocia le dita per il maltempo. L'Agenzia meteorologicase (Jma) ha emesso un'allerta speciale in vista dell'arrivo sull'isola di Kyushu (Sud-Ovest), previsto per domenica, del potenteNanmadol, descritto come una» nel Paese. È la prima volta che la Jma attiva un'allerta di questo tipo per una delle quattro isole principali dell'arcipelago. Alla mezzanotte, le 17 in Italia, Nanmadol era circa 300 chilometri a sud-est delle isole Amami, spinto da raffiche di vento fino a 270 chilometri orari. Si prevede che iltocchi terra intorno alle 18:00 di domenica (le 11 in Italia) nella prefettura di Kagoshima, la più meridionale dell'isola di Kyushu. Jma prevede che laporterà una ...