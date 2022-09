Elezioni: Borghi (Pd), 'destra per rinegoziare Pnrr, così si tolgono soldi a territori' (Di sabato 17 settembre 2022) Roma, 17 set. (Adnkronos) - "È stato il Pd a conquistare gli oltre 200 miliardi del Pnrr, e ha costruito un programma di impiego di questi soldi pensando all'Italia di domani: transizione ecologica e digitale, mobilità dolce, innovazione e ricerca, salute, inclusione sociale. E ha pensato ai sindaci, ai comuni come i principali soggetti attuatori di queste misure". così Enrico Borghi, della segreteria nazionale Pd e candidato al Senato nel collegio Piemonte P-02, intervenendo alla Festa dell'unità di Asti ad un incontro pubblico. "La destra dapprima ha contestato l'idea, poi quando ha visto i soldi ha detto ‘piatto ricco mi ci ficco'. E oggi dice che vuole rinegoziare. Per fare cosa? Magari, seguendo le cose dette da Fratelli d'Italia, per ributtare ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 17 settembre 2022) Roma, 17 set. (Adnkronos) - "È stato il Pd a conquistare gli oltre 200 miliardi del, e ha costruito un programma di impiego di questipensando all'Italia di domani: transizione ecologica e digitale, mobilità dolce, innovazione e ricerca, salute, inclusione sociale. E ha pensato ai sindaci, ai comuni come i principali soggetti attuatori di queste misure".Enrico, della segreteria nazionale Pd e candidato al Senato nel collegio Piemonte P-02, intervenendo alla Festa dell'unità di Asti ad un incontro pubblico. "Ladapprima ha contestato l'idea, poi quando ha visto iha detto ‘piatto ricco mi ci ficco'. E oggi dice che vuole. Per fare cosa? Magari, seguendo le cose dette da Fratelli d'Italia, per ributtare ...

borghi_claudio : Loro sono simpatici ma sotto sotto c'è una verità ed è a chi fanno gioco i vari astensionisti e predicatori dell'as… - borghi_claudio : Intanto vedendolo qui a Firenze si scopre che @matteosalvinimi ha già vinto le elezioni in Svezia e nessuno l'ha an… - borghi_claudio : @1968Niki Quando dopo le elezioni avremo levato finalmente di torno speranza - CiroDeSimone21 : @borghi_claudio Mamma mia che sbandata prendete alle prossime elezioni. Meloni vi magna - ACasperia : @borghi_claudio E' giusto che prima delle elezioni non si tiri fuori alcun dossier segreto. Non è detto che in un d… -