QUOTIDIANO NAZIONALE

Pablo Iglesias a Napoli per sostenere il progetto politico guidato dall'ex sindaco partenopeo: alternativa democratica a estrema destra e ...Poi Unione Popolare con De; Referendum e Democrazia di Marco Cappato; Alleanza Verdi e ... Servono gliper fare i gol". Azione - Italia Viva, il commento di Conte "Nuova settimana, ... De Magistris, assist dal leader Podemos: "Se fossi in Italia voterei Unione popolare" Mercoledì 7 settembre a Viterbo, alle 17.30 presso i locali dello spazio Arci “BiancoVolta”, in via delle Piagge, la lista “Unione Popolare con De Magistris” presenterà con evento pubblico i propri ca ...