Cipro, perché la decisione Usa sull'embargo fa indignare la Turchia (Di sabato 17 settembre 2022) Gli Stati Uniti hanno deciso di revocare l'embargo sulle armi imposto da decenni a Cipro. Il presidente cipriota Nicos Anastasiades ha elogiato la decisione "storica" degli Stati Uniti dopo che da decenni sull'isola del Mediterraneo gravavano misure restrittive statunitensi. Washington ha imposto la condizione che Nicosia continui a impedire alle navi da guerra russe di entrare nei propri porti. Aspetto che dà la dimensione della partita in ballo — in una fase in cui lo scontro tra Usa e Russia è teso e ampio, collegato all'invasione lanciata da Vladimir Putin in Ucraina. La decisione americana è stata fermamente condannata dalla Turchia, che occupa e controlla la parte settentrionale dell'isola — dove si trova la Repubblica turca di Cipro del Nord. L'embargo statunitense era stato imposto per tutto il ...

