Calcio | Spalletti | Napoli somiglia a Milan ma loro forza è titolo

Il tecnico degli azzurri, Luciano, ha presentato così il match in conferenza stampa: ... Sarà una bella partita per ilitaliano, spero per ilin generale. Come ha detto Pioli ...È come se il Napoli si specchiasse nel Milan. Lucianoci vede diverse similitudini: 'Due squadre che stanno bene e hanno intenzioni sane. Difficile dire chi sarà meglio. Chi saprà prendersi un piccolo vantaggio in campo, anticipando l'...CASTEL VOLTURNO (CE) - Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato in Press Conference alla vigilia della sfida con il Milan. Ecco quanto evidenziato da "Napoli Magazine". - Milan-Napoli, chi ...