Beatrice Valli torna sui social: “Giorni duri, ci vorrà tempo” (Di sabato 17 settembre 2022) L'influencer non ha pubblicato aggiornamenti per qualche giorno a causa di un problema di salute scoperto inaspettatamente, ma non si sente ancora al massimo della forma. L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di sabato 17 settembre 2022) L'influencer non ha pubblicato aggiornamenti per qualche giorno a causa di un problema di salute scoperto inaspettatamente, ma non si sente ancora al massimo della forma. L'articolo proviene da DireDonna.

DonnaGlamour : Beatrice Valli non sta bene: “Ho il deficit vestibolare acuto” - SoniaSamoggia : RT @fanpage: L’influencer annuncia pubblicamente i risultati di alcuni controlli medici effettuati dopo che nelle scorse settimane aveva so… - ParliamoDiNews : Beatrice Valli malattia 'Sono stati giorni molto pesanti'/ L'ex Uomini e Donne svela… #19Settembre #UominieDonne - Latvcisidiverte : Gf vip 7: Uomini e Donne: Ballando con le stelle: Carolina Marconi, Romina Carrisi, Beatrice Valli #Gfvip7,… - infoitcultura : Beatrice Valli: Ho il deficit vestibolare acuto, sono giorni pesanti per me -