Tennis | Us Open | Serena Williams al passo d' addio | esordio contro Kovinic

(Di venerdì 16 settembre 2022) New York, 25 ago. - (Adnkronos) - Il momento più delicato del sorteggio del tabellone femminile degli Us2022 era di sicuro quello che avrebbe determinato la posizione nel tabellone die la sua avversaria del primo turno. E' il torneo dell'questo per la vincitrice di 23 Slam e ogni partita potrebbe essere l'ultima della sua straordinaria carriera. Dunque potenzialmente in ogni sessione che la vedrà in programma l'Arthur Ashe Stadium potrebbe registrare il tutto esaurito. La dea bendata è stata abbastanza gentile con: all'le ha riservato un'avversaria tosta, la montenegrina Danka, n.80 del mondo, ma non impossibile. Vincendofinirebbeuna testa di serie, addirittura la n.2 ...

CB_Ignoranza : ???????????? 6 Australian Open ?? 1 Roland Garros ???????????????? 8 Tornei di Wimbledon ?????????? 5 US Open. Dopo una carriera a… - lavazzagroup : Sui campi azzurri dello @usopen fino al 2025. La nostra partnership con il più importante torneo di #tennis america… - Rolfi39 : RT @lavazzagroup: Sui campi azzurri dello @usopen fino al 2025. La nostra partnership con il più importante torneo di #tennis americano pro… - LombRacx : RT @lavazzagroup: Sui campi azzurri dello @usopen fino al 2025. La nostra partnership con il più importante torneo di #tennis americano pro… - FuoriTesta1 : Tanto per capire l'ipocrisia di Ue e Usa: ci invitano a tenere spenta a casa la luce. Ma intanto la maggior parte d… -

RaiNews

Diretta Us2022/ Berrettini Davidovich (3 - 2): l'azzurro vola ai quarti! Per ora stiamo ... L'alternativa è rappresentata da Sky Sport Uno e Sky Sport, canali 201 e 205 del decoder ma ......lascia dopo aver segnato un'epoca nelmondiale. Il fuoriclasse di Basilea ha conquistato 20 titoli nello Slam, con il record di 8 trionfi a Wimbledon a cui vanno aggiunti 6 Australian, 5 ... Il tennis ha un nuove re, Alcaraz batte Ruud e vince gli US Open Roger: una parola, cinque lettere, che da sole provocano migliaia di emozioni . Basta sentire o leggere questo nome per far nascere un ricordo, ...Grandi novità per il tennis italiano, a parlare di Jannik Sinner è stato proprio il suo tecnico, rivelazioni che non lasciano dubbi ...