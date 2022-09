Sabato e domenica nel Foglio. Cosa c'è negli inserti del fine settimana (Di venerdì 16 settembre 2022) Come tutti i weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco che Cosa trovate in edicola (e potete scaricare anche qui dalle 23 di venerdì) Salve regina. Aspettando il funerale di lunedì la Gran Bretagna piange Elisabetta, tra folle in coda, programmi a reti unificate, prezzi alle stelle, nostalgie del passato, timori per il futuro e retorica. Reportage da Londra – di Michele Masneri Il super Franco. Ha stanziato miliardi senza scassare i conti pubblici. Ecco perché il governo che verrà potrebbe confermarlo. Indagine sul metodo – di Stefano Cingolani L'ultimo cognato. Da Craxi a Fini, intrecci di famiglie e potere. Ma Lollobrigida, marito della sorella di Meloni: “La mia storia è diversa” - di Simone Canettieri Civiltà alla deriva. “Dal commercio di uteri al polpettone del politicamente corretto, l’occidente ha perso la ragione”. ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 16 settembre 2022) Come tutti i weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco chetrovate in edicola (e potete scaricare anche qui dalle 23 di venerdì) Salve regina. Aspettando il funerale di lunedì la Gran Bretagna piange Elisabetta, tra folle in coda, programmi a reti unificate, prezzi alle stelle, nostalgie del passato, timori per il futuro e retorica. Reportage da Londra – di Michele Masneri Il super Franco. Ha stanziato miliardi senza scassare i conti pubblici. Ecco perché il governo che verrà potrebbe confermarlo. Indagine sul metodo – di Stefano Cingolani L'ultimo cognato. Da Craxi a Fini, intrecci di famiglie e potere. Ma Lollobrigida, marito della sorella di Meloni: “La mia storia è diversa” - di Simone Canettieri Civiltà alla deriva. “Dal commercio di uteri al polpettone del politicamente corretto, l’occidente ha perso la ragione”. ...

