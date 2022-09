Porta la moglie all'ospedale ma non c'è il pronto soccorso: finisce nel peggiore dei modi (Di venerdì 16 settembre 2022) Una donna di 53 anni è morta ieri davanti all'ospedale partenopeo San Giovanni Bosco in circostanze ancora da chiarire del tutto e la polizia, su indicazione della Procura di Napoli, ha sequestrato la salma dopo il decesso. La donna aveva perso i sensi a casa e il marito intorno alle 22 l'ha Portata da Afragola all'ospedale della zona Nord di Napoli, convinto che ci fosse ancora il pronto soccorso. Quando è arrivato ha trovato chiuso, perché l'ospedale non ha più il presidio di pronto intervento. Durante la pandemia la struttura è stata convertita infatti in Covid hospital, e poi ha ripreso a funzionare con prestazioni sanitarie ordinarie da aprile del 2022. Ma il pronto soccorso, riferimento per tutta la popolosa zona Nord della città ... Leggi su iltempo (Di venerdì 16 settembre 2022) Una donna di 53 anni è morta ieri davanti all'partenopeo San Giovanni Bosco in circostanze ancora da chiarire del tutto e la polizia, su indicazione della Procura di Napoli, ha sequestrato la salma dopo il decesso. La donna aveva perso i sensi a casa e il marito intorno alle 22 l'hata da Afragola all'della zona Nord di Napoli, convinto che ci fosse ancora il. Quando è arrivato ha trovato chiuso, perché l'non ha più il presidio diintervento. Durante la pandemia la struttura è stata convertita infatti in Covid hospital, e poi ha ripreso a funzionare con prestazioni sanitarie ordinarie da aprile del 2022. Ma il, riferimento per tutta la popolosa zona Nord della città ...

