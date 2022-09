Perché Archie e Lilibet non saranno Altezze Reali (forse) (Di venerdì 16 settembre 2022) Il quotidiano inglese The Sun ha lasciato trapelare alcune indiscrezioni riguardo ai titoli di Archie e Lilibet Mountbatten-Windsor, figli di Harry e Meghan: a quanto sembra, re Carlo III revocherà i loro titoli di Altezze Reali. Secondo i protocolli stabiliti da Re Giorgio V nel 1917, i figli e i nipoti di un re o una regina hanno il diritto automatico al titolo di S.A.R. (Sua Altezza Reale) e di principe o principessa: Archie e Lilibet Mountbatten-Windsor, quindi, avrebbero automaticamente diritto a questi titoli, ora che il loro nonno, Carlo, è re. Vi raccomandiamo... Morta la Regina cambiano i titoli Reali: ecco come Alla morte della regina Elisabetta II, scomparsa nella giornata di ieri, i ... Leggi su news.robadadonne (Di venerdì 16 settembre 2022) Il quotidiano inglese The Sun ha lasciato trapelare alcune indiscrezioni riguardo ai titoli diMountbatten-Windsor, figli di Harry e Meghan: a quanto sembra, re Carlo III revocherà i loro titoli di. Secondo i protocolli stabiliti da Re Giorgio V nel 1917, i figli e i nipoti di un re o una regina hanno il diritto automatico al titolo di S.A.R. (Sua Altezza Reale) e di principe o principessa:Mountbatten-Windsor, quindi, avrebbero automaticamente diritto a questi titoli, ora che il loro nonno, Carlo, è re. Vi raccomandiamo... Morta la Regina cambiano i titoli: ecco come Alla morte della regina Elisabetta II, scomparsa nella giornata di ieri, i ...

