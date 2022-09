Pensioni, docenti e ATA che non fanno domanda nel 2022, ma compiono 65 anni entro 31 agosto 2023. Chiarimenti (Di venerdì 16 settembre 2022) entro il 21 ottobre 2022 docenti e ATA possono presentare domanda di pensionamento. Le domande valgono per le uscite dal 1° settembre 2023. Su Istanze online sono disponibili le finestre con le diverse opzioni di uscita dal mondo del lavoro. Per i dirigenti scolastici la scadenza è fissata al 28 febbraio 2023. Una nota dell'Ufficio scolastico di Bari fa chiarezza su alcuni punti. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 16 settembre 2022)il 21 ottobree ATA possono presentaredi pensionamento. Le domande valgono per le uscite dal 1° settembre. Su Istanze online sono disponibili le finestre con le diverse opzioni di uscita dal mondo del lavoro. Per i dirigenti scolastici la scadenza è fissata al 28 febbraio. Una nota dell'Ufficio scolastico di Bari fa chiarezza su alcuni punti. L'articolo .

