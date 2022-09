Monza-Juventus, in panchina non ci sarà Allegri. Ecco Landucci, il tecnico da 8 gol in 2 gare (Di venerdì 16 settembre 2022) Massimiliano Allegri non siederà sulla panchina della Juventus nella gara di campionato in programma domenica 18 settembre alle ore 15 a Monza. Nessun esonero, seppure la situazione in casa Juve sia tutt’altro che tranquilla dopo la brutta sconfitta in Champions League contro il Benfica. Allegri non ci sarà contro il Monza perché è squalificato: ha preso il cartellino rosso nel concitato finale del match contro la Salernitana, durante le proteste bianconere per il gol del 3-2 ingiustamente annullato per un presunto fuorigioco di Bonucci. A guidare la Juventus dal campo contro il Monza ci sarà Marco Landucci. Per i tifosi bianconeri, paradossalmente, potrebbe non essere una cattiva notizia. Lo scorso ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 16 settembre 2022) Massimilianonon siederà sulladellanella gara di campionato in programma domenica 18 settembre alle ore 15 a. Nessun esonero, seppure la situazione in casa Juve sia tutt’altro che tranquilla dopo la brutta sconfitta in Champions League contro il Benfica.non cicontro ilperché è squalificato: ha preso il cartellino rosso nel concitato finale del match contro la Salernitana, durante le proteste bianconere per il gol del 3-2 ingiustamente annullato per un presunto fuorigioco di Bonucci. A guidare ladal campo contro ilciMarco. Per i tifosi bianconeri, paradossalmente, potrebbe non essere una cattiva notizia. Lo scorso ...

