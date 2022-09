Marchetti: “Il Milan si diverte e rende semplice quello che non lo è” (Di venerdì 16 settembre 2022) Ai microfoni di TMW, il giornalista Luca Marchetti si esprime sul buon inizio di stagione vissuto dal Milan. Leggi su pianetamilan (Di venerdì 16 settembre 2022) Ai microfoni di TMW, il giornalista Lucasi esprime sul buon inizio di stagione vissuto dal

PianetaMilan : #Marchetti: “Il @acmilan si diverte e rende semplice quello che non lo è” #milan #acmilan #sempremilan - sportli26181512 : Marchetti: 'Il Milan ha un'identità precisa: gioca, aggredisce, si diverte': E’ proprio vero che in certi momenti s… - milansette : Marchetti: 'Il Milan ha un'identità precisa: gioca, aggredisce, si diverte' #acmilan #rossoneri - MilanNewsit : Marchetti: 'Il Milan ha un'identità precisa: gioca, aggredisce, si diverte' - NapoliCalciogol : Serie A, gli arbitri: Mariani per Milan-Napoli #arbitri #Bologna #Empoli #Juventus #Lecce #Marchetti #massa #Milan… -