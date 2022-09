L'ex calciatore è stato fotografato mentre faceva 12 ore di fila, in incognito, per dare l'estremo saluto alla regina Elisabetta. (Di venerdì 16 settembre 2022) David Beckahm si è fatto 12 ore di fila in incognito per dare l’ultimo saluto alla sovrana. L’ex calciatore, davanti al feretro, non ha trattenuto l’emozione. E ha ricordato quanto sia stato bellissimo ricevere un OBE da sua Maestà (foto: Getty David Beckham, questa notte, non ci ha pensato due volte. Intorno alle due ha preso il cappotto, l’ombrello e il cappello e si è messo in fila lungo il Tamigi per dare l’ultimo saluto alla regina Elisabetta. Non ha cercato favoritismi nè vie privilegiate per rendere più breve l’attesa. Proprio come altre centinaia di migliaia di persone non si è tirato indietro dal fare un piccolo – ma nemmeno più di tanto – sacrificio a ... Leggi su amica (Di venerdì 16 settembre 2022) David Beckahm si è fatto 12 ore diinperl’ultimosovrana. L’ex, davanti al feretro, non ha trattenuto l’emozione. E ha ricordato quanto siabellissimo ricevere un OBE da sua Maestà (foto: Getty David Beckham, questa notte, non ci ha pensato due volte. Intorno alle due ha preso il cappotto, l’ombrello e il cappello e si è messo inlungo il Tamigi perl’ultimo. Non ha cercato favoritismi nè vie privilegiate per rendere più breve l’attesa. Proprio come altre centinaia di migliaia di persone non si è tirato indietro dal fare un piccolo – ma nemmeno più di tanto – sacrificio a ...

