Le dolci parole di Michelle Hunziker sono una dichiarazione d’amore per Tomaso Trussardi? (Di venerdì 16 settembre 2022) Con la separazione Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi hanno dovuto prendere tante decisioni ma non hanno fatto come altri, i panni sporchi li hanno lavati in famiglia, anche se le prime dichiarazioni non sono state tutte rose e fiori. Per il resto massimo rispetto e adesso sembra che ci siano nuove dichiarazioni d’amore, sembra che Michelle Hunziker si rivolga al cane Odino per dire molto di più su lei e Tomaso Trussardi. Odino è il levriero di Trussardi a cui anche la Hunziker è molto legata, un dolce cagnolino che è sempre con Tomaso ma sempre più spesso lo vediamo anche a casa di Michelle. Non è l’unico indizio di chi pensa ci sia un ritorno di ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 16 settembre 2022) Con la separazionehanno dovuto prendere tante decisioni ma non hanno fatto come altri, i panni sporchi li hanno lavati in famiglia, anche se le prime dichiarazioni nonstate tutte rose e fiori. Per il resto massimo rispetto e adesso sembra che ci siano nuove dichiarazioni, sembra chesi rivolga al cane Odino per dire molto di più su lei e. Odino è il levriero dia cui anche laè molto legata, un dolce cagnolino che è sempre conma sempre più spesso lo vediamo anche a casa di. Non è l’unico indizio di chi pensa ci sia un ritorno di ...

biserka30048567 : RT @TruthOuter: @biserka30048567 Oh, grazie, cara Biserka, per le tue parole e soprattutto per la tua colazione; la frutta, i involtini dol… - TruthOuter : @biserka30048567 Oh, grazie, cara Biserka, per le tue parole e soprattutto per la tua colazione; la frutta, i invol… - Brigante1959 : RT @SimoSL69: @LiciaRonzulli Difendere la democrazia.... con l'obbligo vaccinale e il SGP per vivere? le sue 'dolci parole' mi risuonano an… - MariaLocascio10 : RT @aleegriffin03: 'il mio MARITINO, il più bravo del mondo' il maritino al suono di quelle dolci parole: #prelemi - barrycrumpp : RT @ICARVSMATH: parole dolci da dire e promesse difficili da mantenere -