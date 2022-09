Il Regno della Stupidità Universale ha vinto a Locarno (Di venerdì 16 settembre 2022) Al Festival del cinema, in nome della sacra “inclusività” e nello sdegnato rifiuto delle incresciose “distinzione di genere” non daranno più due premi, uno alla migliore attrice e uno al miglior attore, ma soltanto uno, per così dire fluido e inclusivo. Che battaglia culturale è mai questa? Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 16 settembre 2022) Al Festival del cinema, in nomesacra “inclusività” e nello sdegnato rifiuto delle incresciose “distinzione di genere” non daranno più due premi, uno alla migliore attrice e uno al miglior attore, ma soltanto uno, per così dire fluido e inclusivo. Che battaglia culturale è mai questa?

