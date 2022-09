Ex obiettivo Salernitana, c'è la fila ora: in 6 per il parametro zero (Di venerdì 16 settembre 2022) Grande concorrenza per Ben Brereton Diaz. Come riporta Football Insider, l'attaccante in scadenza di contratto a giugno col Blackburn è... Leggi su calciomercato (Di venerdì 16 settembre 2022) Grande concorrenza per Ben Brereton Diaz. Come riporta Football Insider, l'attaccante in scadenza di contratto a giugno col Blackburn è...

sportli26181512 : Ex obiettivo Salernitana, c'è la fila ora: in 6 per il parametro zero: Grande concorrenza per Ben Brereton Diaz. Co… - GiGiglio99 : @JGiuls_ Un volta partivamo con l'obiettivo di vincere tutto, ora se non perdiamo con la Salernitana festeggiamo.... - aSalerno_it : #salerno Juventus – Salernitana, obiettivo dodicesimo uomo - HeyAmicoDelSole : RT @LeCopse96: Allegri deve fare solo una cosa: dimettersi. La Juventus deve fare solo una cosa: accettare le dimissioni con effetto immedi… - Giann_Ing : @Gazzetta_it Eravate un giornale abbastanza obiettivo anni fa, incredibile cosa siete diventati. Questo scrivete on… -