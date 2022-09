Elezioni 2022, Emma Bonino a Giorgia Meloni: "Abortire non è un dovere, si può essere liberi di scegliere" (Di venerdì 16 settembre 2022) La leader di +Europa a 'Stasera Italia': 'Non sono contro gli obiettori di coscienza, ma le strutture devono applicare la legge' Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 16 settembre 2022) La leader di +Europa a 'Stasera Italia': 'Non sono contro gli obiettori di coscienza, ma le strutture devono applicare la legge'

