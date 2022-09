Draghi: Decreto Aiuti Ter, 14 milioni di euro (Di venerdì 16 settembre 2022) Oggi si è tenuta la conferenza stampa in cui Mario Draghi ha parlato del Decreto Aiuti ter, da 14 milioni di euro. Durante l’apertura il presidente del Consiglio Mario Draghi ha espresso il suo cordoglio verso le vittime della tragedia avvenuta nelle Marche per cui è stato deliberato lo stato d’emergenza con lo stanziamento di 5 milioni per i primi Aiuti: “Voglio prima di tutto esprimere il mio più profondo cordoglio per le vittime delle alluvioni nelle Marche e la vicinanza del governo e mia personale ai familiari delle vittime e a tutti i feriti”. Draghi ha dichiarato di aver parlato con Acquaroli e ha promesso che il governo farà tutto ciò che è necessario. Ha espresso i suoi ringraziamenti verso la protezione civile, le ... Leggi su notizieitaliaonline (Di venerdì 16 settembre 2022) Oggi si è tenuta la conferenza stampa in cui Marioha parlato delter, da 14di. Durante l’apertura il presidente del Consiglio Marioha espresso il suo cordoglio verso le vittime della tragedia avvenuta nelle Marche per cui è stato deliberato lo stato d’emergenza con lo stanziamento di 5per i primi: “Voglio prima di tutto esprimere il mio più profondo cordoglio per le vittime delle alluvioni nelle Marche e la vicinanza del governo e mia personale ai familiari delle vittime e a tutti i feriti”.ha dichiarato di aver parlato con Acquaroli e ha promesso che il governo farà tutto ciò che è necessario. Ha espresso i suoi ringraziamenti verso la protezione civile, le ...

