Dove vedere Italia-Argentina di Davis Cup oggi 16 settembre in TV e in streaming (Di venerdì 16 settembre 2022) oggi, venerdì 16 settembre, l’Italia del tennis scende in campo contro l’Argentina per la seconda giornata della fase a gironi del Gruppo A di Coppa Davis. Dopo i match disputati questo mercoledì contro la Croazia, finalista dello scorso anno, gli azzurri guidati da Jannik Sinner e Matteo Berrettini affronteranno in due singolari e nella sfida del doppio la selezione Argentina. L’avversario più pericoloso della giornata odierna è Diego Schwartzman, stabilmente tra i primi 20 tennisti nel ranking ATP. Non ci sarà però soltanto Schwartzman che proverà a insidiare la Nazionale Italiana quest’oggi, visto che i sudamericani possono contare anche su giovani di talento come Francisco Cerundolo e Sebastian Baez. Entrambi hanno vinto un titolo ATP in ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 16 settembre 2022), venerdì 16, l’del tennis scende in campo contro l’per la seconda giornata della fase a gironi del Gruppo A di Coppa. Dopo i match disputati questo mercoledì contro la Croazia, finalista dello scorso anno, gli azzurri guidati da Jannik Sinner e Matteo Berrettini affronteranno in due singolari e nella sfida del doppio la selezione. L’avversario più pericoloso della giornata odierna è Diego Schwartzman, stabilmente tra i primi 20 tennisti nel ranking ATP. Non ci sarà però soltanto Schwartzman che proverà a insidiare la Nazionalena quest’, visto che i sudamericani possono contare anche su giovani di talento come Francisco Cerundolo e Sebastian Baez. Entrambi hanno vinto un titolo ATP in ...

