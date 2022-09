Divieto di fumo a scuola: un esempio di circolare (Di venerdì 16 settembre 2022) Per promuovere l’acquisizione e la diffusione di comportamenti rispettosi della salute, della qualità della vita e della legalità, con la presente si ribadisce l’importanza del rispetto del Divieto di fumo nella scuola, nonché la vigilanza da parte del personale preposto. Il Decreto Legge 104/2013 Il Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104 , Misure urgenti L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 16 settembre 2022) Per promuovere l’acquisizione e la diffusione di comportamenti rispettosi della salute, della qualità della vita e della legalità, con la presente si ribadisce l’importanza del rispetto deldinella, nonché la vigilanza da parte del personale preposto. Il Decreto Legge 104/2013 Il Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104 , Misure urgenti L'articolo .

orizzontescuola : Divieto di fumo a scuola: un esempio di circolare - rossi_gianluigi : Onore a chi, anni fa, impose divieto di fumo generalizzato (primi nel mondo) nonostante proteste e lamentazioni: ma… - GabbianoLiberty : @numquamflectar @freedomnopass Il divieto di fumo lo stanno rispettando? - benedettamarin1 : @ReciLadiva Fatti i cazzi tuoi. Negli anni 70 abbiamo sperimentato superalcolici e fumo, non c’era alcun divieto. I… - Silvanovolpagni : RT @diodemonio1: @_Gi_Ci_ @GuidoCrosetto No, beh dai, hanno aumentato l'IVA al 21% con Tremonti, messo in piedi Equitalia, dato la fiducia… -