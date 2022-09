Compra un ‘Gratta e Vinci’ per cambiare 50€ con gli spicci per il parcheggio: vinti 500.000€ (Di venerdì 16 settembre 2022) Ha Comprato un Gratta e Vinci solo per cambiare 50 euro, gli servivano monete per il parcheggio. La donna è stata baciata dalla fortuna e ha vinto 500mila euro. vinti 500mila euro al Gratta e Vinci in Piemonte È accaduto a una fortunata signora del Piemonte. La donna si è aggiudicata ben 500mila euro con un “Gratta e Vinci” acquistato in un tabacchi. Il fatto è avvenuto ieri, 15 settembre 2022 nel comune di Cuneo. Il biglietto dal valore di 500mila euro era esposto in una tabaccheria di corso Nizza, dove giovedì una donna è entrata e ha deciso di acquistarlo solo per cambiare i soldi. Come hanno confessato i gestori della tabaccheria, la vincitrice non aveva nessuna intenzione di Comprare il tagliando, né di entrare nell’esercizio commerciale. Non era una cliente abituale e cercava ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 16 settembre 2022) Hato un Gratta e Vinci solo per50 euro, gli servivano monete per il. La donna è stata baciata dalla fortuna e ha vinto 500mila euro.500mila euro al Gratta e Vinci in Piemonte È accaduto a una fortunata signora del Piemonte. La donna si è aggiudicata ben 500mila euro con un “Gratta e Vinci” acquistato in un tabacchi. Il fatto è avvenuto ieri, 15 settembre 2022 nel comune di Cuneo. Il biglietto dal valore di 500mila euro era esposto in una tabaccheria di corso Nizza, dove giovedì una donna è entrata e ha deciso di acquistarlo solo peri soldi. Come hanno confessato i gestori della tabaccheria, la vincitrice non aveva nessuna intenzione dire il tagliando, né di entrare nell’esercizio commerciale. Non era una cliente abituale e cercava ...

