Calciomercato Inter: c’è una seria minaccia per un big a gennaio (Di venerdì 16 settembre 2022) Diverse fonti francesi affermano sicure: il Psg intendere affondare il colpo per Skriniar già a gennaio. Pur di averlo subito il club... Leggi su calciomercato (Di venerdì 16 settembre 2022) Diverse fonti francesi affermano sicure: il Psg intendere affondare il colpo per Skriniar già a. Pur di averlo subito il club...

cmdotcom : #Inter mania, c'è chi spera di uscire dalla #Champions: mentalità da #Chievo d'Europa - Gazzetta_it : #Skriniar gela l'#Inter: 'Non voglio parlare del contratto' - Luxgraph : Così il Torino blinda Vlasic: acquisto anticipato, scadenza nel 2027 - ZonaBianconeri : RT @cmdotcom: #SerieA, le probabili formazioni: #Juve con #Kean, #Handanovic nell'#Inter, #Saelemaekers e #Raspadori in #Milan - #Napoli #M… - LALAZIOMIA : Serie A, le probabili formazioni: Juve con Kean, Handanovic nell'Inter, Saelemaekers e Raspadori in Milan-Napoli -