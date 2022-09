Bomba d'acqua nelle Marche, nove morti e quattro dispersi tra cui un bimbo (Di venerdì 16 settembre 2022) AGI - È una strage quella provocata dalla spaventosa ondata di maltempo che ha travolto le Marche. Sale a 9 il numero delle vittime, mentre rimane 4 il numero dei dispersi. A confermarlo all'AGI la prefettura di Ancona. È ancora in corso il vertice nel palazzo della Regione Marche ad Ancona tra il capo della Protezione civile, Francesco Curcio, il presidentedella Regione, Francesco acquaroli, gli assessori regionali alla Protezione civile e alla Sanità, nonché il prefetto di Ancona, Darco Pello. #Maltempo #Marche, soccorse nel pesarese dall'elicottero dei #vigilidelfuoco 5 persone in difficoltà a Serra S.Abbondio e 2 sul monte Catria. Effettuati finora 400 interventi tra le province di #Ancona e #PesaroUrbino, oltre 300 i #vigilidelfuoco al lavoro #16settembre 10:00 pic.twitter.com/UCQEca6F8X — ... Leggi su agi (Di venerdì 16 settembre 2022) AGI - È una strage quella provocata dalla spaventosa ondata di maltempo che ha travolto le. Sale a 9 il numero delle vittime, mentre rimane 4 il numero dei. A confermarlo all'AGI la prefettura di Ancona. È ancora in corso il vertice nel palazzo della Regionead Ancona tra il capo della Protezione civile, Francesco Curcio, il presidentedella Regione, Francescoroli, gli assessori regionali alla Protezione civile e alla Sanità, nonché il prefetto di Ancona, Darco Pello. #Maltempo #, soccorse nel pesarese dall'elicottero dei #vigilidelfuoco 5 persone in difficoltà a Serra S.Abbondio e 2 sul monte Catria. Effettuati finora 400 interventi tra le province di #Ancona e #PesaroUrbino, oltre 300 i #vigilidelfuoco al lavoro #16settembre 10:00 pic.twitter.com/UCQEca6F8X — ...

