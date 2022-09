Ascolti Tv Analisi 15 settembre | JLo precede il telefilm di Rai2 | Del Debbio spegne Vespa e Rai1 “X Factor 2022? emoziana | Fiorentina al 4 | 2% su Tv8

(Di venerdì 16 settembre 2022)al top: Tg1 ore 20.00 4,531 milioni e 25,8%. Su“Reazione a catena” 3,441 milioni e 26,44% con la seconda parte. “Soliti Ignoti” 3,745 milioni e 19,82%. Tg5 delle 20.00 a 3,648 milioni e 20,5%. A una settimana dalla morte di Elisabetta II e a 24 ore dal funerale della sovrana inglese, giovedì 15– televisivamente parlando – è stato molto caratterizzato dalla campagna elettorale. In prima serataha trasmesso uno speciale di Porta a Porta condotto da Bruno, tematicamente alle prese con gli approfondimenti di Rete4 (Dritto e Rovescio) e La7 (Piazzapulita). Nel menù complessivo hanno fatto la loro parte idi(Delitti in Paradiso e Professor T) e due film: La casa delle stelle in prima tv su Rai3 e Ricomincio da me su Canale ...

zazoomblog : Ascolti TV analisi 17 settembre: corre forte la festa di Maria De Filippi su Canale 5 e batte quella di Amadeus su… - GabrieleAdani : @marcodimaio @matteorenzi Come siete bravi a interpretare a vostro piacimento ogni dichiarazione. Ascolti bene le p… - bakeoffitalia : Ascolti TV analisi 16 settembre: Luisa Ranieri batte Ficarra & Picone. Nuzzi supera Gerard ... - AnnaMancini81 : Ascolti Tv venerdì 16 settembre 2022, Le Indagini di Lolita Lobosco 16.6%, Anche se è amore non si Vede 11.9% - infoitcultura : Ascolti TV analisi 16 settembre: Luisa Ranieri batte Ficarra & Picone -

... privato, profit e non) per discutere di un modo di prendere decisioni chee risponda alle ...gli elementi principali emersi nella visita e accompagnare i partecipanti in un'approfondita ...Per quanto riguarda gli Stati Uniti glidell'ultima settimana sono invece quadruplicati , mentre in Francia secondo quanto riportato dall'agenzia sarebbero triplicati. In ultima, il ...L'analisi realizzata in esclusiva per Prima Comunicazione da Sensemakers e Geca sull'esposizione in tv e sui social network di politici e durante la ...Ascolti TV analisi 16 settembre: Luisa Ranieri batte Ficarra & Picone. Nuzzi supera Gerard Butler. Zoro tiene tutti i fedelissimi. Ok i dolci della Parodi La replica della fiction ‘barese’ protagonist ...