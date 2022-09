«Sono molto felice di contribuire alla riqualificazione della periferia dalla quale provengo e di restituire un po’ dei privilegi acquisiti alla comunità di cui ancora mi sento di far parte» (Di giovedì 15 settembre 2022) Non dimenticare mai le proprie radici. Questo il messaggio di Fedez nel consegnare un assegno da 130mila euro al sindaco di Rozzano per riqualificare il comune in cui è cresciuto. Oggi abita a Milano, in un mega attico a Citylife con la moglie Chiara Ferragni e i figli Leone e Vittoria ma è molto legato alla periferia a Sud del capoluogo lombardo, dove vivono ancora i suoi genitori e la nonna Luciana. Da qui l’impegno per migliorare la realtà comunale. ... Leggi su iodonna (Di giovedì 15 settembre 2022) Non dimenticare mai le proprie radici. Questo il messaggio di Fedez nel consegnare un assegno da 130mila euro al sindaco di Rozzano per riqualificare il comune in cui è cresciuto. Oggi abita a Milano, in un mega attico a Citylife con la moglie Chiara Ferragni e i figli Leone e Vittoria ma èlegatoa Sud del capoluogo lombardo, dove vivonoi suoi genitori e la nonna Luciana. Da qui l’impegno per migliorare la realtà comunale. ...

