Sarri dopo il 5-1: «Se la motivazione sono io, devo fare un passo indietro» (Di giovedì 15 settembre 2022) La disfatta della Lazio in Danimarca rischia di lasciare il segno, i biancocelesti sono stati umiliati 5-1 dal Midtiylland in Europa League. Ecco le dichiarazioni del tecnico laziale nel post-partita: “Purtroppo non vedo grandi diversità rispetto alla scorsa stagione. Questi crolli emotivi improvvisi sono simili a quelli degli anni scorsi. Difficile da capire le motivazioni: perché se la motivazione sono io, devo fare un passo indietro; se è colpa di un giocatore, va venduto all’istante. Qualcuno che all’interno di questo gruppo insinua questo germe c’è per forza”. “È una partita che non abbiamo giocato, e non l’abbiamo giocata per presunzione. Alla base di queste partite deve esserci una grande dose di umiltà, se vai in giro per l’Europa senza umiltà ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 15 settembre 2022) La disfatta della Lazio in Danimarca rischia di lasciare il segno, i biancocelestistati umiliati 5-1 dal Midtiylland in Europa League. Ecco le dichiarazioni del tecnico laziale nel post-partita: “Purtroppo non vedo grandi diversità rispetto alla scorsa stagione. Questi crolli emotivi improvvisisimili a quelli degli anni scorsi. Difficile da capire le motivazioni: perché se laio,un; se è colpa di un giocatore, va venduto all’istante. Qualcuno che all’interno di questo gruppo insinua questo germe c’è per forza”. “È una partita che non abbiamo giocato, e non l’abbiamo giocata per presunzione. Alla base di queste partite deve esserci una grande dose di umiltà, se vai in giro per l’Europa senza umiltà ...

napolista : Sarri dopo il 5-1: «Se la motivazione sono io, devo fare un passo indietro» Il tecnico laziale dopo il 5-1 in Dani… - fedexdusan : @_Mike_gr_ Si ma non per colpa sua. Si è infortunato a fine luglio contro la samp quando era ancora con sarri, dopo… - Theshrimp19002 : RT @LazioSpace: Dopo la disfatta contro il Midtjylland i giocatori e #Sarri si sono recati sotto il settore ospiti per chiedere scusa ai su… - siamo_la_Roma : ?? Clamoroso #Sarri dopo la brutta sconfitta della #Lazio in #Danimarca ??? 'Sono pronto a fare un passo indietro'… - salvotorrisi94 : RT @Amookeeena: Dopo l'eliminazione contro il Lione di agosto 2020 Andrea Agnelli era davanti ai microfoni per esonerare Sarri in diretta,… -