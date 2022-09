Salario Minimo, ok dal Parlamento Europeo: l’iter prosegue in Consiglio (Di giovedì 15 settembre 2022) Il Parlamento Europeo ha approvato la nuova legge sul “Salario Minimo”. Il testo passa ora al vaglio del Consiglio e in caso di ulteriore semaforo verde i Paesi dell’Unione Europea avranno due anni per adottare la propria normativa alla nuova legge. Come riporta Tgcom24, il testo è stato approvato con 505 voti favorevoli, 92 contrari e 44 astensioni. La nuova direttiva si applicherà a tutti i lavoratori dell’UE con un contratto o un rapporto di lavoro. Stando ai dati diffusi ogni anno nei rapporti dell’UE, i salari minimi più alti sono accordati in Lussemburgo, Irlanda e Germania; quelli più bassi in Bulgaria, Lettonia ed Estonia. Le norme approvate a Bruxelles hanno l’obiettivo di spostare l’asticella verso l’alto e sono previsti continui controlli per il rispetto della legge. Per quanto ... Leggi su zon (Di giovedì 15 settembre 2022) Ilha approvato la nuova legge sul “”. Il testo passa ora al vaglio dele in caso di ulteriore semaforo verde i Paesi dell’Unione Europea avranno due anni per adottare la propria normativa alla nuova legge. Come riporta Tgcom24, il testo è stato approvato con 505 voti favorevoli, 92 contrari e 44 astensioni. La nuova direttiva si applicherà a tutti i lavoratori dell’UE con un contratto o un rapporto di lavoro. Stando ai dati diffusi ogni anno nei rapporti dell’UE, i salari minimi più alti sono accordati in Lussemburgo, Irlanda e Germania; quelli più bassi in Bulgaria, Lettonia ed Estonia. Le norme approvate a Bruxelles hanno l’obiettivo di spostare l’asticella verso l’alto e sono previsti continui controlli per il rispetto della legge. Per quanto ...

