Qui appena 20enne, oggi a quasi 50 anni uno degli uomini più belli della tv: lo riconoscete? (Di giovedì 15 settembre 2022) oggi è una delle figure più famose del piccolo schermo italiano ma qui era solo un 20enne: lo avete riconosciuto? Si tratta di un noto volto al timone di diversi programmi di successo, seguitissimi dal pubblico: ecco di chi si tratta. Chiunque abbia fatto zapping tra i canali televisivi, almeno una volta, si sarà imbattuto … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di giovedì 15 settembre 2022)è una delle figure più famose del piccolo schermo italiano ma qui era solo un: lo avete riconosciuto? Si tratta di un noto volto al timone di diversi programmi di successo, seguitissimi dal pubblico: ecco di chi si tratta. Chiunque abbia fatto zapping tra i canali televisivi, almeno una volta, si sarà imbattuto … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

hyunjinikigai : Penso che non sarò attiva su nessun social oggi, spero che la vostra giornata andrà bene, per qualsiasi cosa scrive… - jsainzlipa : RT @macchiazocc: @sailor_snickers Durante una IVG, una mia amica (oltre a essere stata trattata come una puttana e essersi vista negare la… - Marzia2495 : ??IMPORTANTE?? Il link qui sotto è una pagina instagram appena nata, gestita da un giovanissimo telecronista sporti… - perugini : RT @antpavolini: la mappa dei posti dove lavorare e studiare a Roma è quasi arrivata a 50 locali. se qualcuno ha delle segnalazioni di alt… - InfoAtac : @pseudoneurorant Appena abbiamo info condividiamo qui e sul sito -