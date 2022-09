Porto di Gioia Tauro: Concorso per 1 Dirigente Affari Legali (Di giovedì 15 settembre 2022) L’Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio di Gioia Tauro ha indetto un Concorso Pubblico per la ricerca di 1 Figura Professionale come Dirigente dell’Area Affari Legali Anticorruzione e Trasparenza. Viene offerto inquadramento con contratto a tempo pieno ed indeterminato. Bando di Concorso E' indetta procedura selettiva di natura comparativa, per titoli ed esami, per la copertura di una unità da inquadrare, a tempo pieno ed indeterminato, quale Dirigente dell'Area Affari Legali - Anticorruzione e trasparenza dell'Autorità di sistema portuale dei mari Tirreno Meridionale e Ionio sede di Gioia Tauro. Requisiti ed Invio della ... Leggi su posizioniaperte (Di giovedì 15 settembre 2022) L’Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio diha indetto unPubblico per la ricerca di 1 Figura Professionale comedell’AreaAnticorruzione e Trasparenza. Viene offerto inquadramento con contratto a tempo pieno ed indeterminato. Bando diE' indetta procedura selettiva di natura comparativa, per titoli ed esami, per la copertura di una unità da inquadrare, a tempo pieno ed indeterminato, qualedell'Area- Anticorruzione e trasparenza dell'Autorità di sistema portuale dei mari Tirreno Meridionale e Ionio sede di. Requisiti ed Invio della ...

