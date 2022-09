Piero Angela, sapete quali erano i voti delle sue pagelle? Da non credere (Di giovedì 15 settembre 2022) Piero Angela, vi siete mai chiesti quali fossero i voti delle pagelle del noto divulgatore scientifico? Ve lo diciamo noi. È trascorso poco più di un mese dalla scomparsa di Piero… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di giovedì 15 settembre 2022), vi siete mai chiestifossero idel noto divulgatore scientifico? Ve lo diciamo noi. È trascorso poco più di un mese dalla scomparsa di… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

lmisculin : I giornali: com'era bravo Piero Angela, eh come faceva divulgazione lui, era un modello per tutti noi Also, i gior… - Roberto72009892 : @valeactl Boh, dipende dai gusti, dalle aspettative, dalle condizioni psico-fisiche... Qui eravamo dalle parti di Piero e Alberto Angela. - andcoz : RT @RaffaeleCarcano: Non è facile pubblicare così tante stupidaggini in così poco spazio. #PieroAngela - RaffaeleCarcano : Non è facile pubblicare così tante stupidaggini in così poco spazio. #PieroAngela - cambareri_carla : @RaiNews e dopo che ai funerali di Piero Angela s’è presentato come un “Vate” acclamato Renzo Arbore, che nemmeno l… -