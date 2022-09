Milan-Napoli | Trevisani | “Sarà una partita spettacolare”

gippu1 : Il #Milan torna a vincere una partita di Champions a San Siro dopo quasi 12 anni: 2-0 al Celtic di Van Dijk (!), 18… - tuttosport : La prima pagina di #Tuttosport: ??#Juve-#Allegri. Ora basta! ??#Pobega firma la festa #Milan ??#Napoli show pure i… - tvdellosport : L’editoria di Coppa ?? Il commento di @AlfredoPedulla sulle prestazioni di #Milan e #Napoli e la pesante sconfitta… - Karim59296126 : Calcio d’inizio di Milan - Napoli: - ManuFilippone95 : RT @FraNasato: Kjaer a Milan TV: “La partita con il Napoli importante per dare un segnale, un punto di vista su dove siamo” #Milan -

I punti sono comunque 13, sotto ci sono Inter e Juventus, davanti soloe Atalanta a 14 e dunque neanche troppo lontane. I giallorossi hanno segnato fino a questo momento in Serie A 8 ...Ma non sarà una partita facile, ilè a un buon punto ma ildeve essere sempre ilquando siamo a San Siro .' Comments commentsNoi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...A pochi giorni dalla super sfida in campionato contro il Napoli, il difensore del Milan Simon Kjaer ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali della ...