Milan-Dinamo Zagabria 3-1: live reaction dei nostri ‘Black Devils’ | VIDEO (Di giovedì 15 settembre 2022) Finisce 3-1 la seconda partita del Milan in Champions League contro la Dinamo Zagabria grazie alle reti di Giroud, Saelemaekers e Pobega. Di Orsic il gol degli ospiti. Ecco la live reaction dei nostri Black Devils. Leggi su pianetamilan (Di giovedì 15 settembre 2022) Finisce 3-1 la seconda partita delin Champions League contro lagrazie alle reti di Giroud, Saelemaekers e Pobega. Di Orsic il gol degli ospiti. Ecco ladeiBlack Devils.

Gazzetta_it : Milano, fermati e denunciati 14 ultrà della Dinamo Zagabria, erano armati di coltelli e bastoni #ucl - acmilan : Who was the last player before Alexis to score in two consecutive #UCL matches? Find out ?? - AntoVitiello : Inizia il dispiegamento delle forze dell'ordine per accogliere i tifosi croati della Dinamo Zagabria a #SanSiro… - salvatoreniggez : RT @AuroraC46150493: @Roccio92 @undertheanus @manxuacm in questa precisa situazione non so ma ieri ero li e a girare con spranghe e quant'a… - notizie_milan : Tutti i numeri di Milan-Dinamo Zagabria -