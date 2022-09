Meloni: il Pd partito estremista, ha fatto una campagna irresponsabile contro di me (Di giovedì 15 settembre 2022) E’ una Giorgia Meloni molto polemica quella che risponde alle domande di Paolo Del Debbio a “Dritto e rovescio” giovedì sera su Rete4. Polemica soprattutto con il Pd che le ha riversato addosso una campagna d’odio inaudita. Meloni: Pd partito estremista “Il Pd è diventato un partito estremista, che ha bisogno di mentire, insultare e usare toni violenti come abbiamo visto da Emiliano tra gli applausi di Letta… Quello che abbiamo visto in questa campagna elettorale è irresponsabile. Io nella mia vita non mi sono fatta mai intimidire e non comincerò adesso a farmi intimidire né dalle scritte che compaiano in una via in cui le Br hanno già fatto un morto, né dei volantini, né degli anarchici incappucciati che assaltano i ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 15 settembre 2022) E’ una Giorgiamolto polemica quella che risponde alle domande di Paolo Del Debbio a “Dritto e rovescio” giovedì sera su Rete4. Polemica soprattutto con il Pd che le ha riversato addosso unad’odio inaudita.: Pd“Il Pd è diventato un, che ha bisogno di mentire, insultare e usare toni violenti come abbiamo visto da Emiliano tra gli applausi di Letta… Quello che abbiamo visto in questaelettorale è. Io nella mia vita non mi sono fatta mai intimidire e non comincerò adesso a farmi intimidire né dalle scritte che compaiano in una via in cui le Br hanno giàun morto, né dei volantini, né degli anarchici incappucciati che assaltano i ...

