LIVE Coppa Sabatini 2022 in DIRETTA: otto in fuga, gruppo a 2'40" (Di giovedì 15 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.04 140 km all'arrivo. 13.00 Il gruppo continua a guadagnare terreno. I sette al comando hanno ora "soltanto" 2'40" di vantaggio. 12.56 Ricordiamo chi sono i battistrada: Davide Gabburo e Manuele Tarozzi (Bardiani-CSF-Faizanè), Umberto Marengo (Drone Hopper-Androni Giocattoli), David Martin (Eolo-Kometa), Ben Granger (Mg.K Vis-Color for Peace-VPM), Nicolò De Lisi (Team Corratec) ed Eric Paties Montagner (Work Service Vitalcare Vega). 12.52 Il gruppo si trova a 3'40" dai sette fuggitivi. 12.48 Giulio Masotto (Team Corratec) non ha voluto forzare ed è stato ripreso dal gruppo principale. 12.44 Poco più di 150 km al traguardo. 12.40 Superata da poco la prima ora di corsa. La media è stata di 43,7 km/h. 12.37 In questo ultimo ...

