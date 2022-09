Coppa Davis 2022 | terza giornata | Australia e Usa ad un passo dai quarti | Croazia e Serbia tornano in corsa

Leggi su sportface

(Di giovedì 15 settembre 2022) Entra nel vivo questa settimana dedicata alla fase a gironi delladi incontri nelle quattro diverse località sparse per l’Europa, con qualche formazione che può assaporare il passaggio del turno e qualche altra che si trova già in una situazione disperata. Ecco come è andata quest’oggi. All’Unipol Arena di Casalecchio di Reno, nel girone A, arriva il riscatto della, che batte 2-1 la Svezia e trova una vittoria fondamentale per il suo cammino in questa. Sconfitta senza appello per Borna Gojo per mano di Elias Ymer, ma ci hanno pensato le tre punte di diamante della spedizione croata a ridare speranza. Prima Borna Coric ha superato 6-4 3-6 6-3 Mikael Ymer, poi Mektic e Pavic si sono imposti per 7-5 6-3, sempre sulla coppia ...