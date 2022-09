Arezzo, uomo cosparge la compagna di liquido infiammabile e le dà fuoco mentre dorme (Di giovedì 15 settembre 2022) Domenica scorsa ad Arezzo, in seguito ad un lite, un uomo ha cosparso di liquido infiammabile la sua compagna, addormentata accanto a lui, e ha acceso il fuoco con un fiammifero. Fortunatamente la donna ha spento le fiamme, apparentemente anche con l’aiuto dell’artefice, prima che queste causassero lesioni gravi. E’ stata sua figlia a chiamare il 118 dopo aver sentito odore di bruciato e notato le ustioni riportate dalla madre. L’uomo è stato arrestato e portato al carcere di Arezzo. Si sarebbe giustificato affermando di aver voluto fare uno scherzo alla compagna. Leggi su tpi (Di giovedì 15 settembre 2022) Domenica scorsa ad, in seguito ad un lite, unha cosparso dila sua, adntata accanto a lui, e ha acceso ilcon un fiammifero. Fortunatamente la donna ha spento le fiamme, apparentemente anche con l’aiuto dell’artefice, prima che queste causassero lesioni gravi. E’ stata sua figlia a chiamare il 118 dopo aver sentito odore di bruciato e notato le ustioni riportate dalla madre. L’è stato arrestato e portato al carcere di. Si sarebbe giustificato affermando di aver voluto fare uno scherzo alla

