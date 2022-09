Ultime Notizie – Dl Aiuti, Superiore collegio Leoniano: “Campagna elettorale senza poveri e povertà estreme” (Di mercoledì 14 settembre 2022) L’addio al tetto dei 240mila euro per i vertici dei ministeri e delle forze armate nel dl Aiuti indigna chi per missione ha a che fare con le povertà. “C’è sensibilità verso chi ha diritto ad avere stipendi più alti, ma quando penseremo a chi ha difficoltà a vivere, a sopravvivere, a rialzarsi per rifarsi una vita?”, domanda Padre Valerio Di Trapani, missionario vincenziano di Roma e Superiore del collegio Leoniano, a cui fanno capo un’unità di strada di soccorso ai senza dimora ed il centro sociale vincenziano. Il provvedimento sul trattamento economico delle cariche di vertice delle Forze armate, delle Forze di polizia e delle pubbliche amministrazioni “va nella direzione dei diritti dei pochi, perdendo di vista la vita e la condizione dei più fragili – rileva il missionario ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 14 settembre 2022) L’addio al tetto dei 240mila euro per i vertici dei ministeri e delle forze armate nel dlindigna chi per missione ha a che fare con le. “C’è sensibilità verso chi ha diritto ad avere stipendi più alti, ma quando penseremo a chi ha difficoltà a vivere, a sopravvivere, a rialzarsi per rifarsi una vita?”, domanda Padre Valerio Di Trapani, missionario vincenziano di Roma edel, a cui fanno capo un’unità di strada di soccorso aidimora ed il centro sociale vincenziano. Il provvedimento sul trattamento economico delle cariche di vertice delle Forze armate, delle Forze di polizia e delle pubbliche amministrazioni “va nella direzione dei diritti dei pochi, perdendo di vista la vita e la condizione dei più fragili – rileva il missionario ...

