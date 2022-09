Truffa dei rimborsi, Inps lancia l’allarme: cosa fare (Di mercoledì 14 settembre 2022) Sono in corso nuovi tentativi di Truffa spacciati per falsi rimborsi o notifiche di pagamenti e sanzioni. A lanciare l’allarme è l’Inps, che segnala la nuova ondata di false email e invita gli utenti a fare attenzione per non essere Truffati. L’Istituto di Previdenza Sociale, così come l’Agenzia delle entrate e gli altri organi dello Stato, vengono spesso presi di mira da attacchi hacker: si tratta di Truffatori che sfruttano nomi conosciuti e familiari per tutti gli italiani per violare dati sensibili o, peggio, svuotare il conto corrente. Inps, la nuova Truffa dei rimborsi Negli ultimi giorni, segnala l’Inps, si sono registrate diverse segnalazioni relative a presunte e-mail ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 14 settembre 2022) Sono in corso nuovi tentativi dispacciati per falsio notifiche di pagamenti e sanzioni. Areè l’, che segnala la nuova ondata di false email e invita gli utenti aattenzione per non essereti. L’Istituto di Previdenza Sociale, così come l’Agenzia delle entrate e gli altri organi dello Stato, vengono spesso presi di mira da attacchi hacker: si tratta ditori che sfruttano nomi conosciuti e familiari per tutti gli italiani per violare dati sensibili o, peggio, svuotare il conto corrente., la nuovadeiNegli ultimi giorni, segnala l’, si sono registrate diverse segnalazioni relative a presunte e-mail ...

Patty_Rose_L : Perché vendono dei tamponi che non servono a niente? Sono una truffa. - telodogratis : Truffa dei rimborsi, Inps lancia l’allarme: cosa fare - AndrevoAndrea : @GiuseppeConteIT A parte il #M5S, il resto è solo truffa ai danni dei cittadini. #IoVotoM5SconConte #IoVotoMovimento5Stelle - Leopard39839733 : @pierpi13 Qui son 30 anni ormai che non sono nemmeno in grado di terminare un autostrada, la Asti Cuneo e' stata so… - aledeniz : @paolo1957 @piunord @sbonaccini Il segreto di pulcinella è che i tributi vengono pagati al governo centrale, che po… -