Terrore in una fabbrica del Sud Italia: l’esplosione causa un morto (Di mercoledì 14 settembre 2022) Ore di Terrore quelle vissute all’interno di un’azienda del Sud del Paese. Un’esplosione ha portato alla morte tragica di un uomo. Indagano i Carabinieri. Una vera tragedia quella accaduta ieri… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di mercoledì 14 settembre 2022) Ore diquelle vissute all’interno di un’azienda del Sud del Paese. Un’esplosione ha portato alla morte tragica di un uomo. Indagano i Carabinieri. Una vera tragedia quella accaduta ieri… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

sandrogozi : #11settembre2001 una giornata di terrore, un attacco ai nostri valori di libertà e democrazia e alla nostra vita qu… - Dulafive : Ah ma non capisce un cazzo questa. Quindi praticamente allora anche Khedira non andava bene, Milinkovic Savic nemme… - Ale74terni : RT @Gabrigrifo1: Oggi mia figlia è rientrata a scuola e le maestre hanno mandato una foto sul gruppo,16 su 16 finalmente senza mascherina,f… - bimbadiric : il terrore di fare gli auguri a una persona quando sai che è il compleanno ma non ha messo nessuna storia che lo pr… - Sakurauchi_Hime : RT @ParcodiGiacomo: @Giotherockk Se non fossimo coinvolti direttamente come cittadini, sarebbe estremamente affascinante osservare questa s… -